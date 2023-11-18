Lübnan Hizbullahı İsrail'e Ait İHA'yı Düşürdü

Lübnan Hizbullahı, İsrail'e ait insansız hava aracını (İHA) füzeyle düşürdü. Açıklama Lübnan Hizbullahı'ndan geldi.

Lübnan Hizbullahı İsrail'e Ait İHA'yı Düşürdü
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Lübnan Hizbullahı, İsrail ile 8 Ekim’den bu yana İsrail-Lübnan sınırında çatışmalar hakkında, yazılı açıklama yaptı. İsrail'e ait "Elbit Hermes 450" tipi bir İHA’nın karadan havaya füzeyle vurularak, düşürüldüğü belirtilen açıklamada, İHA’nın Lübnan’daki sınır bölgesi Celil’e düştüğü kaydedildi.

Lübnan Hizbullahı'nın İsrail güçleri ile 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda düşürdüğü İsrail'e ait İHA sayısı 3’e yükseldi. İsrail ordusu ve Hizbullah arasında sınırdaki çatışmalarda, 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil # Lübnan Hizbullahı # iha
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