Kutup ayılarının nesli tükenmekle karşı karşıya

En büyük kara etoburu kutup ayılarının dünyası eriyor. Kuzey Kutbu, pek çok nedenle iklim değişikliğinden en çok etkilenen alan oldu. Hızla ısınarak erimeye devam ediyor. Bu da kutup ayılarının neslini tehdit ediyor.

Kuzey Kutbu, coğrafi konumu, denizcilik faaliyetleri, ticaret rotaları, aşırı avlanma, madencilik, petrol ve gaz arama çalışmaları, insan kaynaklı kirleticiler, okyanus sularındaki plastik gibi sebeplerle, iklim değişikliğinden oldukça fazla etkileniyor.

Kutup ayıları, Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından nesli tükenen hayvanlar arasında kırmızı listede "hassas" statüsünde bulunuyor. Kuzey Kutbu'ndaki erime devam ederse kutup ayılarının, yaşam alanlarını kaybedeceği ve nesillerinin tükenmekle karşı karşıya kalacağı öngörülüyor.

Yapılan araştırmalar, karbon emisyonları azaltılmazsa bu yüzyılın sonuna kadar birçok alanda kutup ayısı popülasyonunun tamamen yok olacağına işaret ediyor.

Araştırmacılar, kutup ayılarının sadece Kuzey Kutbu'na özgü bir canlı olduğunu, bu alanda evrimleştiklerini belirtiyor. Yaşamlarını çoğunlukla üreme dönemleri hariç sadece deniz buzu üzerinde geçirdiklerini ifade ediyorlar.

Evrimsel açıdan genç bir tür olan ve atası boz ayı olan kutup ayılarının Güney Kutbu'nda kolayca besin bularak yaşayabilecekleri düşünülüyor. Ancak bilim insanları bu durumun tamamen ekolojik bir çöküntü yaşatabileceği görüşünü savunuyor.

Bilim insanları, buzulların erimesi sebebiyle ortaya çıkan bazı virüs ve bakterilerin kutup ayılarına bulaştığını keşfetti. Erime devam ettikçe ortaya çıkacak bu gibi hastalıklardan bu canlıların daha fazla etkilenip, sayılarının daha da azalacağı konusunda endişe duyuluyor.

3’üncü Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'nde bilim insanları, seyir boyunca kutup canlılarının yaşam alanlarını da gözlemleyerek raporlamalar yaptı. Bu çalışmalar, ilerideki seferlerde yapılacak geniş kapsamlı araştırmaların bir ön hazırlığı olması sebebiyle büyük önem taşıyor.