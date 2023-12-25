Letonya'dan Ukrayna'ya Akıl Almaz Destek! El Konulan Araçları Bağışladılar

Letonya, Ukrayna'ya verdiği desteği abarttı. Kendi vatandaşlarının arabalarını Ukrayna'ya bağışladı. Letonya, alkollü sürücülerden el konulan 271 aracı Ukrayna'ya göndereceğini açıkladı.

Letonya'dan Akıl Almaz Destek

Letonya'da alkollü oldukları belirlenen sürücülere ait 271 aracın Ukrayna'ya bağışlandığı bildirildi. Delfi haber portalının haberine göre, Letonya Parlamentosu (Saeima), 16 Şubat'ta alkollü sürücülerin araçlarına el konularak Ukrayna'ya bağışlanmasına olanak sağlayan yasa tasarısını kabul etti. Yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana el konulan 903 bin 453 avro değerindeki 271 araç Ukrayna'ya teslim edildi, 34 aracın da yakında gönderilmesi bekleniyor.