Maymunlar 4 aylık bebeği çatıdan attı!

Hindustan Times'ın haberinde, 4 aylık bebeklerinin ortadan kaybolduğunu fark eden ailenin evden dışarı çıktığı ve bu sırada küçük kızı taşıyarak duvara tırmanan maymunu gördükleri aktarıldı. Ailenin bebeği kurtarmak için ellerindeki nesneleri fırlatmasının ardından, maymunun küçük kızı tırmandığı evden aşağı attığı kaydedildi.

Yaklaşık 4,5 metre yükseklikten düşen bebeği ailesinin tuttuğu belirtilen haberde, olay sırasında yaralanan kızın başına 10 dikiş atıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

DAHA ÖNCE DE MAYMUNLAR BEBEK KAÇIRIP ÇATIDAN ATMIŞTI

Hindistan'ın Uttar Pradesh kentindeki Dunka köyünde, 25 yaşındali Nirdesh Upadhyay, 3 aylık oğlu ve eşiyle beraber üç katlı evlerinin terasında oturuyordu. Bir anda maymunların saldırısına uğrayan aileye neye uğradığını şaşırdı. Etrafı maymunlarla sarılan ailenin 3 aylık bebekleri hayvanlar tarafından kaçırıldı. Maymunlar bebeği kaçırdıktan sonra ise yan binanın çatısından çocuğu aşağıya attı.

Hindistan'ın Uttar Pradesh kentindeki Dunka köyünde, 25 yaşındali Nirdesh Upadhyay, 3 aylık oğlu ve eşiyle beraber üç katlı evlerinin terasında oturuyordu. Bir anda maymunların saldırısına uğrayan aileye neye uğradığını şaşırdı. Etrafı maymunlarla sarılan ailenin 3 aylık bebekleri hayvanlar tarafından kaçırıldı. Maymunlar bebeği kaçırdıktan sonra ise yan binanın çatısından çocuğu aşağıya attı.