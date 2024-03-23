Moskova'daki terör saldırısına ilişkin 11 kişi yakalandı!

Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonuna terör saldırısı gerçekleştirildi.. Saldırıda ilk belirlemelere göre 60'tan fazla kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı

Moskova'daki terör saldırısına ilişkin 11 kişi yakalandı!
Editör: Yağmur Biçen

Rusya’nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. 

Terör saldırısında açıklanan 60 kişi hayatını kaybetti. Rusya Federal Güvenlik Servisi Direktörü, Moskova yakınlarındaki saldırıdan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e 11 kişinin yakalandığını söyledi.

Olay yerindeki silah ve mühimmat dahil bütün delillerin hepsine el konulduğu, genetik, balistik ve parmak izi incelemelerinin yürütüldüğü belirtilen açıklamada, bütün kamera görüntülerine el konulduğu ve incelendiği ifade edildi.

YÜKSEK GÜVENLİK ÖNLEMİ

Dün akşam yaşanan kanlı saldırının ardından Rus yetkililer, tüm kentte havalimanı ve metro istasyonları başta olmak üzere güvenlik önlemlerini arttırdı, haftasonu gerçekleştirilecek tüm etkinlikler iptal edildi.

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