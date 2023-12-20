NATO'nun Tehditlerini Görmezden Geldiler

Toplantıda söz alan Avrupa Birliği yetkilileri Türkiye’nin Asya’daki konumundan vazgeçmesini, Suriye ve Rusya ile mesafeli olmasını, özetle Atlantik saflarında yer almasını önerdi. Ankara adına söz alan isimler ise, Türkiye ve bölge ülkelerine yönelen tehditleri görmezden gelerek dış siyasette denge politikasına sığındı.



Meclis’te Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu toplantısı yapıldı. Hem Avrupa Birliği yetkililerinden hem de Türk temsilcilerden dikkat çeken açıklamalar geldi.



İki gün süren toplantıda Avrupa Parlamentosu üyeleri, Türkiye'yi demokratik olmamakla itham etti. Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyen AB üyeleri, Türkiye'yi AB için LGBT konusunda taviz vermeye davet etti.



Tartışmalar bununla da sınırlı kalmadı. AB'liler Ankara-Moskova ilişkilerinden ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’den rahatsızlığını dile getirdi. Türk yetkililer de konuşmalarda Ukrayna tarafında olduklarını açıklamaya çalıştı...



AB Raportörü Nacho Amor Ukrayna Rusya krizinde Moskova’yı saldırgan olarak niteledi.



Rusya-Ukrayna olayında dünyadan taraf olmasını bekleyen Amor, İsrail’in Filistin’e saldırılarını ise görmezden geldi. “Mağdur ise iki taraf da mağdur” diyen AB raportörü Türkiye’nin Hamas'ı terör örgütü olarak görmesi gerektiğini savundu.



Dış politika AB ile uyum sağlamanın gerekli olduğunu belirten Amor, “Milliyetçi mesajlarla seçmen koruyayım diyebilirsiniz ama bu dostane bir hava yaratmıyor” dedi. Ayasofya’nın ibadethane olmasından duyduğu rahatsızlığı da “Gazze’deki kutsal yerlerden bahsedildi. Ayasofya’nın tarihi statüsünden de bahsedelim mi!” sözleriyle dile getirdi.



Amor, AB’nin kapısında bekleyen Ak Parti Hükümetine İsveç’in NATO üyeliğini kabul etmesi, ABD ile ilişkileri düzeltmesi için de telkinlerde bulundu. Raportör, “İsveç’in veto edilmesi! Bu çok ciddi bir konu ama özellikle de kuzey kanadımızda bir savaş varken bunun yapılması daha da ciddi. ABD ile de iyi ilişkiler yok” ifadelerini kullandı.



Avrupa Birliği'nin Ukrayna Temsilcisi Jurgis Vilcinskas’ın da Şam yönetimi ile normalleşme adımlarının atıldığı süreçte AB’nin Suriye ile anlaşmazlıklarından bahsetmesi dikkatlerden kaçmadı.



Avrupa Birliği Karma Parlamentosu Komisyonu Başkanı İsmail Karayel ise cılız bir yanıt verdi. Karayel, NATO’nun genişleme stratejisi ile hedefine aldığı Rusya’nın kendi topraklarını savunma mücadelesine “kabul edilemez” yorumunu yaptı.



Karayel, Türkiye’yi, bölge ülkelerini tehdit eden NATO’nun genişleme stratejisine de sahip çıktı.



Avrupa Parlamentosu Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu AP Kanadı Eş Başkanı Sergey Lagodinsky konuşmasında zaman zaman yüksek bir ses tonu kullandı. İsveç’in PKK’lılara kol kanat germesini normalleştiren Lagodinsky, “Biz sizi Hamas ile görüştüğünüz için eleştirmiyoruz… İsveç’in durumu da aynı. Parlamentoda ileri doğru bir adım atılması doğru olacaktır” dedi.



Sergey, Türkiye’nin Gazze’de arabulucu olma talebine yönelik, “Türkiye, Rusya ve Ukrayna sürecinde bir taraf almadığı için aracı olabildi ama Filistin’de pozisyonu net” değerlendirmesi yaptı.



NATO tehdidini görmezden gelen isimlerden biri de Dışişleri Bakanlığı NATO ve Avrupa Atlantik Güvenliği İşleri Genel Müdür Yardımcısı Volkan Öskiper oldu. Öskiper, AB ve NATO iş birliğini artırmayı istediklerini söyledi.



Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk, konuşmalardan “faydalı çıkarımlar” yaptıklarını kaydetti. Kayatürk’ün Rusya ile yakın ilişkilerden rahatsız olan AB’li yetkililerin sözlerine karşı, “Rusya ile ilişkilerde bir mecburiyet var. Keşke Rusya’ya petrol ve doğalgazda bu kadar mecbur olmasaydık” sözleri dikkat çekti.