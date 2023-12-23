Nijer'de Artık Fransız Askeri Yok! Son Kalanlar Ülkeyi Terk Etti

Nijer'de görev yapan son 154 Fransız askeri, ülkeden ayrıldı. Fransız askeri üssü Nijer askerlerine teslim edildi. Ardından kutlama yapıldı.

Nijer'de Artık Fransız Askeri Yok! Son Kalanlar Ülkeyi Terk Etti

Fransız askerlerinin 10 Ekim'de başlayan Nijer'den çekilmesi süreci tamamlandı. Son Fransız askerler ülkeyi terk etti. Nijer'de görev yapan 1500 askerden 1346'sı Fransa'ya dönmüştü, son kalan 154 asker de ülkeden ayrıldı.

Nijerliler ve Vatanı Koruma Ulusal Konseyi üyeleri, hava üssünde Fransız askerlerinin ayrılışını kutladı.  Başkent Niamey'deki Fransız askeri üssü, Nijer makamlarına teslim edildi. Fransa'nın Niamey Büyükelçiliği de "Nijer makamlarının kısıtlamaları nedeniyle Büyükelçiliğin görevlerini yerine getiremediği" gerekçesiyle 22 Aralık itibarıyla kapatıldı.

Nijer'de 26 Temmuz'da iktidarı alan askeri yönetim, 25 Ağustos'ta Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'ye ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanımıştı. Büyükelçi, istenmeyen kişi ilan edilmesinden yaklaşık bir ay sonra 27 Eylül'de ülkeden ayrılmıştı. Büyükelçi krizinin yanı sıra Nijer'deki askeri yönetim, Paris ile askeri iş birliği anlaşmalarını da feshetmiş ve ülkedeki Fransız askerlerinin ayrılmasını istemişti.

Nijer Fransız uçaklarının hava sahasına girmesini yasakladıNijer Fransız uçaklarının hava sahasına girmesini yasakladıYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Nijer # fransa
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