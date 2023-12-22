Nijer'in Zaferi: Fransa Büyükelçiliğini Kapatacak

Fransız Jeune Afrique sitesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Büyükelçi Sylvain Itte'nin 27 Eylül'de ülkeyi terk etmesinin ardından Fransa, Niamey Büyükelçiliğini de kapatmaya karar verdi.

Büyükelçi Itte'nin personeline gönderdiği 19 Aralık tarihli mektupta "Nijer makamlarının kısıtlamaları nedeniyle büyükelçiliğin görevlerini yerine getiremediği" belirtildi.

Mektupta büyükelçiliğin normal faaliyetlerini sürdürebilmesi için Nijer makamlarından talepte bulunduğunu ancak yanıtsız kaldığını bildiren Itte, bu nedenle büyükelçiliğin belirsiz süreliğine 22 Aralık itibarıyla kapatılacağını kaydetti.

Fransız Askerleri De Ülkeden Tamamen Ayrılıyor

Ülkede konuşlu Fransız askerleri de Nijer'i bugün itibarıyla terk ediyor.

Nijer'de görev yapan 1500 askerden 1346'sı halihazırda ülkeden ayrılırken geriye kalan 154 asker de askeri teçhizatla gün sonuna dek ülkeden çıkacak.

Fransa İle Nijer Arasında "Büyükelçi" Krizi

Nijer'de 26 Temmuz'da başa geçen askeri yönetim, 25 Ağustos'ta Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Itte'ye ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanımış ancak Büyükelçi Itte, ülkeden ayrılmamıştı.

Fransa, "askeri cuntanın Fransız elçinin gitmesini talep edebilecek bir otorite olmadığını" belirtmiş ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 15 Eylül'de yaptığı açıklamada, Büyükelçi Itte'nin "rehin alındığını" ve büyükelçiliğe gıda girişine izin verilmediğini dile getirmişti.

Büyükelçi Itte, istenmeyen kişi ilan edilmesinden yaklaşık bir ay sonra 27 Eylül'de ülkeden ayrılmıştı.

Büyükelçi krizinin yanı sıra Nijer'deki askeri yönetim, Fransa ile askeri işbirliği anlaşmalarını da feshetmiş ve ülkedeki Fransız askerlerinin ayrılmasını istemişti.