Galata Kulesi'nin Külâhı Onarılıyor! Onarım Çalışmalarının Tamamlanacağı Tarih Belli Oldu

674 yaşındaki Galata kulesinin kubbesinde onarım çalışmaları devam ediyor.

Galata Kulesi, teras katı kasım ayında ziyarete kapatıldı. Kulenin külahına restorasyon çalışmaları için dışarıdan ve içeriden iskele kuruldu. Kulenin külahındaki kurşunlar yenilendi, bakır alem söküldü.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2013'te dahil edilen ve İstanbul silüetinin önemli yapılarından biri olan kuledeki çalışmaların 2024'ün nisan ayında tamamlanması planlanıyor.

Bina cephesinde konaklayan göçmen kuşlar gelmeden çalışmaların tamamlanması hedefleniyor.