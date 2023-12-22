Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'den Tazminat Kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında açtığı davada, 50 bin lira manevi tazminat kazandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında dava açmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Özgür Özel'in 17 Aralık 2020'de TBMM'de düzenlediği basın toplantısındaki ifadeleri nedeniyle, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Özel aleyhine açtığı manevi tazminat davası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesince kesin olarak karara bağlandı.
Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 50 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı