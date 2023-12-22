Fenerbahçe Galatasaray Maçı Bilet Fiyatları Ne Kadar? Biletler Tükendi Mi?

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı devam ediyor. Ligde 18. hafta dev bir derbiye sahne olacak. 43'er puanla ligin zirvesinde bulunan iki takım Fenerbahçe ile Galatasaray, futbolseverlerin heyecanla beklediği dev derbide karşı karşıya gelecek.

Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşmanın bilet fiyatlarıyla ilgili araştırmalar da yapılmaya başlandı. Ev sahibi ekip Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde dev maçın bilet fiyatlarıyla ilgili açıklama yapmıştı. Peki Fenerbahçe Galatasaray maçı bilet fiyatları ne kadar? Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri tükendi mi? Detaylar haberimin devamında!

Fenerbahçe Galatasaray Maçı Bilet Fiyatları Ne Kadar?

Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri 21 Aralık Perşembe günü saat 11.00'de Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyelere 1'er adet olmak üzere satışa çıkarıldı.

Dev maçın biletleri, 22 Aralık Cuma günü saat 11.00'de Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine yine 1'er adet olmak üzere satışa çıktı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, karşılaşmanın biletlerinin, 23 Aralık Cumartesi günü saat 11.00'de genel satışa sunulacağı belirtildi.

Fenerbahçe'den biletlerle ilgili yapılan duyuruda, son zamanlarda, kişiye özel kodların karaborsa bilet satışına konu edildiğinin tespit edildi ve bu şekilde kendilerine özel olarak tahsis edilen kodları 3. kişilere kullandıranların tespit edilmesi halinde idari yaptırımların uygulanacağı açıklandı.

Fenerbahçe Galatasaray maçı bilet fiyatları şu şekilde:

• Kuzey-Spor Toto Tribünü: 1.100,00 TL

• Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 2.000,00 TL

• Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 2.100,00 TL

• Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 2.250,00 TL

• Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 2.500,00 TL

• Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 2.750,00 TL

• Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 3.750,00 TL

• Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 4.500,00 TL

• Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 5.100,00 TL

• Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 6.000,00 TL

• Maraton Alt E Blok: 6.600,00 TL

• Fenerium Alt Avis E Blok: 18.000,00 TL

• Misafir Tribünü: 1.430,00 TL

Satışların sadece www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden yapılacağının belirtildiği açıklamada, biletlerin ve kombinelerin transfere kapalı olacağı da vurgulandı.