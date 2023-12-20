Fenerbahçe Galatasaray Derbisi Ne Zaman? Saat Kaçta? Hangi Kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan hakem Halil Umut Meler'in fiziksel şiddete maruz kalmasından sonra, hafta sonu oynanması planlanan maçların ertelenmesiyle birlikte hafta içi müsabakaları oynanırken gözler dev derbiye çevrildi.

Türk futbolunun 100 yılı aşkın en büyük rekabetinde Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya gelecek. 40'ar puanla ligin zirvesinde yer alan iki takım Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşmada kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe de Galatasaray da Kazanmak İstiyor!

Trendyol Süper Lig'de 40 puan toplayan Fenerbahçe averajla liderlik koltuğunda otururken aynı puana sahip ezeli rakibi Galatasaray ise ikinci sırada yer alıyor.

Ev sahibi Fenerbahçe, ligde oynadığı 15 maçta 13 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip filelere 40 gol göndererek ligin en çok gol atan takımı olmayı başaran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 11 gol gördü. UEFA Avrupa Ligi gruplarından da lider olarak çıkan ve adını son 16 turuna yazdırmayı başaran İsmail Kartal'ın ekibi, ligdeki puan kayıplarını kendi evinde Trabzonspor'a 3-2 mağlup olarak ve deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalarak yaşadı.

Konuk ekip Galatasaray da ezeli rakibi gibi ligde oynadığı 15 maçta 13 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 15 maçta 31 gol sevinci yaşayan sarı-kırmızılılar, kalesinde gördüğü 9 gol ile bu alanda ligin en az gol yiyen takımı olmayı başardı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne giden ve son 16 play-off turunda Sparta Prag ile eşleşen Cimbom, ligdeki puan kayıplarını deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kalarak ve yine deplasmanda Hatayspor'a 2-1 mağlup olarak yaşadı.

Fenerbahçe Galatasaray Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta? Hangi Kanalda?

Futbolseverler, Trendyol Süper Lig'deki Fenerbahçe Galatasaray derbisinin tarihini ve saatini araştırmaya başladı. Peki Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak? Dev derbi saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan yayınlanacak?

Fenerbahçe Galatasaray derbisi 24 Aralık Pazar günü oynanacak. Tüm Türkiye'nin büyük bir heyecanla izleyeceği karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda dolu tribünler önünde oynanacak kritik derbi, beIN Sports 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.