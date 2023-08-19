Nijerliler vatan savunmasına koştu! Nijer'de dış müdahaleye karşı halk Nijer'i Savunma Güçleri'ne kayıt oldu
Nijer'de yönetime Tchiani'nin geçmesi sonrası, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunu Nijer'e müdahalede bulunacaklarını söylemişti. Dış müdahaleye karşı vatanlarını savunmak isteyen Nijerliler, Nijer'i Savunma Gönüllüleri'ne kayıt olmak için uzun kuyruklar oluşturdu.
Binlerce gönüllü, Nijer'i Savunma Gönüllüleri (VDN) isimli sivil milis gücü içine kaydolmak için başkent Niamey'deki General Seyni Kountche Stadyumu'nda toplandı.
Gönüllüler, VDN yetkililerinin listesinde yer alabilmek için kayıt yaptırdı.
Nijer'deki gönüllü milislerin, askeri yönetimin ihtiyaç duyması halinde, silahlı mücadelenin yanı sıra tıbbi bakım, lojistik, teknik ve mühendislik alanlarında orduya yardım etmesi planlanıyor.
ECOWAS ülkelerinin genelkurmay başkanlarının, Gana'nın başkenti Akra'da düzenledikleri toplantıda Nijer'e askeri müdahalenin tarihinin belli olduğu duyurulmuştu.
ECOWAS, askerlerin emir gelir gelmez müdahaleye hazır olduğunu ilan etmiş ancak bu olası operasyonun hangi tarihte başlayacağı bilgisini paylaşmamıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı