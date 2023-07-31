Pakistan'da bombalı saldırı! 50'den fazla kişi öldü

Pakistan’da koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti Partisinin kongresini hedef alan bombalı saldırıda, 50'den fazla kişi yaşamını yitirdi, 200'den fazla kişi yaralandı.

Ölenler arasında İslam Uleması Cemiyeti Partisinin bölgedeki üst düzey yöneticileri de bulunuyor.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, saldırıyı kınadı ve güvenlik güçlerine "teröristlerin" bulunması talimatını verdi.

Pakistanlı yetkililer olayın bir intihar saldırısı olduğunu aktardı. Yetkililer, elde edilen verilerin, intihar saldırısının arkasında terör örgütü DEAŞ'ın olduğunu gösterdiğini açıkladı

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

TÜRKİYE'DEN KINAMA GELDİ

Türkiye, Pakistan'da siyasi parti kongresini hedef alan bombalı saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'nin terörizmle mücadelesine dost ve kardeş Pakistan'ın yanında yer almaya devam edeceği belirtildi.

Türkiye'nin yanı sıra İran, Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt de saldırı sonrası açıklama yayımlayarak saldırıyı kınadı ve Pakistan'ın yanında olduklarını vurguladı.