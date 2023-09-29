Pakistan'da Terör Saldırısı! 34 Kişi Hayatını Kaybetti 130 Kişi Yaralandı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir cami yakınında Mevlit Kandili için toplanan vatandaşların bulunduğu alanda terör saldırısı düzenlendi. Düzenlenen bombalı terör saldırısında 1'i polis 34 kişi yaşamını yitirdi, 130'dan fazla kişi yaralandı.

Pakistan'da Terör Saldırısı! 34 Kişi Hayatını Kaybetti 130 Kişi Yaralandı
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Dawn gazetesindeki habere göre, Belucistan'ın Mastung bölgesinde bir cami yakınında Mevlit Kandili için toplanan vatandaşların bulunduğu alanda bomba patlatıldı. Bombalı terör saldırısında 1'i polis 34 kişi hayatını kaybetti, 130'dan fazla kişi yaralandı.

Pakistan'daki Terör Saldırısını Üstlenen Olmadı

Patlama alanına çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi gönderildi. Yetkililer, olayın intihar saldırısı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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