Pakistan'daki saldırıyı DEAŞ üstlendi! 54 kişi hayatını kaybetmişti
Pakistan'da 54 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı düzenlenmişti. Düzenlenen saldırıyı DEAŞ üstlendi. Terör örgütü DEAŞ sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak saldırıyı üstlendiğini belirtti.
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresini hedef alan ve 54 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Terör örgütü DEAŞ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, saldırıyı üstlendiğini açıkladı.
Hayber Pahtunhva'nın Bajaur bölgesinde dün JUI-F mensuplarının düzenlediği kongreye yönelik intihar saldırısında, 54 kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 200 kişi yaralanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı