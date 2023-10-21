Paris'te Satılık Dinozor! Açık Arttırmada Satıldı! "Barry" 930 Milyon Liraya Alıcı Buldu

Paris'te 150 milyon yıllık dinozor iskeleti 930 bin avroya satıldı.



Dinozorun, 150 milyon yıl önce yaşadığı belirtildi. ABD'nin Wyoming eyaletinde 2000'li yıllarda keşfedilen dinozor iskeletinin kafatasının yüzde 90'ı, dişleriyle birlikte bugüne kadar muhafaza edildi.



2 metre uzunluğundaki dinozora ismini veren paleontolog Barry James, iskeleti restore eden ilk isim olmakla biliniyor.



Daha önce 2021 yılında Big John isimli 66 milyon yıllık dinozor yaklaşık 6,6 milyon avroya satılmıştı.



