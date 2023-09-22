PKK'lıları Kandil'e ABD taşıyor

ABD’nin PKK’lı teröristleri helikopterlerle Kandil’e taşıdığı ortaya çıktı.

Güvenlik güçlerine teslim olan PKK’lı terörist T. B., ABD ile PKK işbirliğini anlattı. 2002’de PKK’nın sabotaj birimlerine katılan terörist, ABD’nin helikopterleri ile Kandil’e gittiğini itiraf etti. PKK’lı T.B., Aralık 2002’de İran’dan önce Kandil’e, ardından Süleymaniye’ye geçtiklerini Söyledi.



Teslim olan terörist terör örgütünün Süleymaniye yapılanmasını da deşifre etti.



ABD’nin bir araya getirdiği terör örgütü PKK ile Bafel Talabani liderliğindeki iş birliği artıyor. PKK’lılar ABD’nin yeni üssüne dönüşen Arbat Havalimanı’nda eğitiliyor.



Bilgiler yine teslim olan teröristlerin ifadeleriyle elde edildi. Arbat Havalimanı’nda Bafel Talabani’nin örgütlenmesi KYB’nin İHA eğitim laboratuvarı da bulunuyor.



Geçen ay PKK’dan kaçıp teslim olan N.A. da benzer biçimde 20 Ekim 2022’de Kandil’den Haseke’ye gittiklerini, buradan da ABD’ye ait helikopterlerle Süleymaniye’ye taşındıkları bilgisini vermişti. Böylece ABD’nin aylarca Kandil’e PKK’lı terörist taşıdığı anlaşılmıştı.