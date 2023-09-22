Batı Paşinyan karşıtlarını ateşledi

Azerbaycan Karabağ’daki Ermeni nüfusu bağrına bastı, kucakladı. Ateşkes sonrası bölgedeki Ermenilere acil ihtiyaçlar için yardım götürüldü. Azerbaycan’ın takdir ettiği Erivan’ın Karabağ politikası ise Batı yanlılarını rahatsız etti.

Batı Paşinyan karşıtlarını ateşledi
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Hükümet binası önünde Başbakan Nikol Paşinyan’a köşeye sıkıştırmak için Batı destekli eylemler başlatıldı...

Antiterör operasyonunu başarıyla tamamlayan Azerbaycan yönetiminin bu tavrı Ermenistan’daki Batıcıları huzursuz etti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın bağımsızlığının 32. yıl dönümü münasebetiyle videolu mesaj yayımladı.

- Ermenistan dün, bugün beklenmedik şekilde siyasi yeterlilik sergiledi. Biz bunu takdir ediyoruz ve önemli etken olarak görüyoruz.Bu yol kolay değil, iç ve dış sarsıntılardan geçiyor ve biz bu yolu bağımsızlık uğruna, devlet uğruna, istikbal adına yürümek zorundayız.

Nikol Paşinyan ve “barışa karşı” olan Batı yanlısı gruplar Erivan’da sokakları karıştırdı. Göstericiler hükümet binasının bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Zaman zaman güvenlik güçleriyle çatıştı.

ERMENİSTAN POLİSİ TAŞKINLIK YAPANLARI GÖZALTINA ALDI

Başkent Erivan’da 21 Eylül akşamı başlayan gösteriler devam ederken Karabağ’daki Ermenileri Azerbaycan kucakladı. Ateşkes sonrası Ermeni çetelerinin zor soktuğu halkı Bakü yönetimi bağrına bastı.

Ermenilerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için Bakü kolları sıvadı. İnsani yardım malzemeleri yüklü tırlar Ağdam’dan yola çıktı.

Bu arada Fransa’nın talebiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplandı. Gündem Karabağ'da yaşananlardı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov konuştu. antiterör operasyonunun, Azerbaycan'ın kendi topraklarında uluslararası hukuk ve insani hukuka tam uyum içinde yapıldığını belirttti. “Ermenistan'a bir kez daha adil ve kalıcı barış teklifimizi sunuyoruz." dedi.

Toplantıda Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar da söz aldı. Ermenistan'ın son 3 yıldır sürdürdüğü faaliyetleri hatırlattı. Akçapar, Erivan yönetimine başta Zengezur Koridoru'nun açılması olmak üzere verdiği sözleri tutması çağrısı yaptı.

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# Ermenistan # Azerbaycan # Nikol Paşinyan # Putin
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