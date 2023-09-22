İsrail Yunanistan'a Beşinci nesil tanksavar füze sistemi satmaya başladı

Oysa uzmanlar İsrail gazının Rus gazıyla maliyet konusunda rekabet edemeyeceğini belirtiyor. Ayrıca İsrail Batı Asya'da ve Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı faaliyetlerine devam ediyor.

Türkiye ile İsrail ortak sondaj çalışması yapacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan Türkye-İsrail ilişkileri üzerine konuştu.



Erdoğan, Netanyahu'nun Türkiye ziyareti konusunda mutabık kaldıklarını ve ardından kendisinin İsrail'i ziyaret edeceğini söyledi. Erdoğan Türkiye ile İsrail'in enerji konusunda iş birliği ve ortak sondaj çalışması yapacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı "Sadece Türkiye'ye değil, Türkiye'den aynı zamanda Avrupa'ya da enerji nakil hatlarını işletmeye başlayacağız." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki Türkevi'nde İsrail Başbakanı Netanyahu'yu kabul etmişti.



İsrail gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması EASTMED (İSTMED), Doğu Akdeniz Gaz Boru Hattı'nın hayata geçirilememesinin ardından gündeme geldi.



İsrail aslında gazını ABD, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile birlikte Avrupa'ya ulaştırmayı planlıyordu. Ancak bu proje yüksek maliyeti nedeniyle rafa kaldırılınca İsrail bu kez gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşımayı seçti.



İsrail gazını Avrupa'ya Türkiye üzerinden ulaştırmak maliyet açısından EASTMED'e göre daha avantajlı. Ancak uzmanlar yine de İsrail gazının fiyat açısından Rus gazıyla rekabet edemeyeceğini söylüyor. İsrail'in gaz çıkardığı Leviathan ve Tamar sahaları Kıbrıs'ın doğusunda Akdeniz'de bulunuyor. Deniz tabanından çıkarılan gazın maliyeti yüksek.



Ayrıca bu proje kapsamında gazın Avrupa pazarına ulaşması için denizden Türkiye'de Ceyhan'a uzanan bir boru hattı yapılması öngörülüyor. Gaz bu sayede Avrupa pazarına ulaşacak. Oysa uluslararası enerji ajansının yıllık raporlarına göre Avrupa'nın gaz talebi artmıyor. Yani talebin artmadığı bir pazara yatırım yapılması planlanıyor.



AK Parti yönetimi İsrail ile ortak sondaj yapmayı ve Avrupa'ya enerji nakil hattı işletmeyi planlıyor. Oysa aynı İsrail Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı cephede yer alıyor. Daha önce ABD, Yunanistan ve Rum Yönetimi ile EASTMED'i hayata geçirmeye çalışmış olan İsrail; ABD, Yunanistan ve Rum Yönetimi ile birlikte Türkiye'ye karşı düzenlenen askeri tatbikatların da içinde yer aldı. İsrail'in PKK'ya her türlü desteği verdiği de Türk kamuoyu tarafından bilinen bir gerçek. İsrail'in hem teröristlerin eğitiminde hem de silahlandırılması konusunda faaliyet gösterdiği biliniyor.



İsrail'in katıldığı tatbikatlar sadece Doğu Akdeniz ile sınırlı değil. İsrail Batı Trakya'da da Türkiye'ye karşı tatbikatlara katıldı. ABD ve Yunanistan askerlerinin Batı Trakya'da, Türkiye sınırına yakın bir bölgede düzenlediği “Trakya İşbirliği-23” adlı ortak tatbikatına İsrail askerleri de katıldı. Söz konusu tatbikat, İsrail askerlerinin Yunan topraklarında katıldığı ilk tatbikat oldu.



Ayrıca İsrail geçen aylarda Ege Denizi'nin ortasına kurulan drone üssü için İsrail Yunanistan'a SİHA'lar kiraladı.



İsrail ve Yunanistan tarihlerindeki en büyük askeri anlaşmayı aynı dönemde imzaladı, İsrail Hava Kuvvetleri Yunan pilotları eğitmeye başladı.







