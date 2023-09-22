Macaristan''dan AB'ye soğuk duş

Macaristan, Azerbaycan'ı kınayan Avrupa Birliği ortak bildirisini veto etti. Veto gerekçesinde bildirinin Azerbaycan karşıtı ve önyargılı ifadeler içerdiği vurgulandı.

Macaristan''dan AB'ye soğuk duş
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Avrupa Birliği’nin, Azerbaycan’ı kınama girişimini Macaristan engelledi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in hazırladığı Azerbaycan karşıtı ortak bildiri, Macaristan’ın vetosu nedeniyle kabul edilmedi.

Bildiride, Azerbaycan’ın, kendi sınırları içindeki Karabağ’da yaptığı terörle mücadele operasyonu kınanırken, Bakü’ye, Ermenistan’ın toprak bütünlüğüne saygı gösterme çağrısı yapılıyordu.

Macaristan, bildirinin Azerbaycan karşıtı, taraflı ve önyargılı ifadeler içerdiğini belirterek veto etti.

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