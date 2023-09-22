PKK/YPG'nin kaçırdığı çocuğun annesi feryat etti



ABD’nin silah ve milyarlarca dolar kaynakla beslediği terör örgütü PKK/YPG’nin, Suriye’de çocukları ailelerinden kaçırarak, silah altına aldığı, yıllardır Birleşmiş Milletler raporları dahil pek çok raporda yer alıyor.



Ülkenin kuzeydoğusundaki pek çok Suriyeli aile, zorla ellerinden alınan çocuklarına yeniden kavuşmak isteğiyle, seslerini duyurmaya çalışıyor. Bunlardan biri de Tel Abyad’da yaşayan anne Duhayye Halil…

BANA “OĞLUNU BİZ ALDIK, ARTIK DAĞDA. UNUT ONU.” DEDİLER





Duhayye Halil’in oğlu Alaa el-Halil 6 yıl önce henüz 14 yaşında bir çocukken PKK/YPG tarafından kaçırılarak, zorla silah altınmış.





- En küçük oğlumdu. okula gitti. geri gelmedi. Yaşıyor mu bilmiyorum. çok aradım. Yalan söyleyip yanımızda değil dediler. Oğlum kaçırıldıktan 12 gün sonra babası üzüntüden vefat etti.

Anne Duhayye Halil, Uluslararası insan hakları örgütlerine seslendi.

- Alıkoyduğu çocukları silahlı eğitim için kamplara götüren terör örgütü, çocukların aileleriyle iletişim kurmalarına izin vermiyor. Anne Halil’in tek isteği, hayata gözünü yummadan evladına kavuşmak…

6 senedir hiçbir bayram gününde etli yemek yapmadık. iki parça elbisesi kaldı. saklıyorum. o kadar çok onu düşünüyorum ki ondan başka oğlumun olduğunu unuttum.





"OĞLUMU İSTİYORUM. DİRİ İSE ÇOCUĞUMU İSTİYORUM. ÖLÜ İSE HABERİNİ İSTİYORUM."





Birleşmiş Milletler’in Ocak-Aralık 2022 dönemine ilişkin "Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar" raporunda, terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG ve YPG'nin, 2022'de bin 200'den fazla çocuğu "savaşçı” olarak kullandığı belirtilmişti.



Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin özel temsilcisi Virginia Gamba, Haziran 2019'da Cenevre’de ağırladığı PKK/YPG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin ile "örgüt içindeki çocuk savaşçıları bırakması için" hazırlanan eylem planına resmi törenle imza atmıştı. Türkiye, Bileşmiş Milletler’e konuyla ilgili protesto notası vermişti.



