Putin'den İran'a Başsağlığı Mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'daki terör saldırısının kurbanları için İran'a başsağlığı diledi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kirman kentindeki terör saldırıları nedeniyle İran liderliğine içten başsağlığı dilediği belirtildi.

Putin, "Mezarlığı ziyaret eden sivillerin öldürülmesi şok edici ve terörizmin her türlüsünü kınıyoruz" dedi.

İran'da Terör Saldırısı

Şehit Kasım Süleymani'nin naaşının defnedildiği Kirman kentindeki Şehitlik'e giden yolda, şehadetinin dördüncü yıl dönümü anma töreni sırasında iki terör patlaması meydana geldi. Kirman eyaletindeki ilgili yetkililer, bu patlamaların şu ana kadar 103 kişinin öldüğünü açıkladı ve Kirman güvenlik vali yardımcısı bu patlamaların bir terör eylemi sonucu olduğunu söyledi.

Ülkenin acil durum örgütü sözcüsü, bu terör olayında şu ana kadar 103 şehit kaydedildiğini ve 141 yaralının acil servisler tarafından tıp merkezlerine sevk edildiğini açıkladı.