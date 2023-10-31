Rusya Devlet Başkanı Putin: "Dünyanın Kaderi Filistin'in Geleceği İle Tayin Edilecek"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yeni Dünya’nın Filistin’in özgürleşme mücadelesiyle yükseleceğini söyledi. Putin, Güvenlik Konseyi, hükümet ve güvenlik organları yöneticileriyle yaptığı toplantının açılışında konuştu.



Ukrayna ve Filistin başta olmak üzere, Yakındoğu’daki çatışmaların, diğer bölgesel krizlerin arkasında ABD’nin olduğunu belirtti. Putin, bugün yaşananların ABD’nin planları doğrultusunda İsrail terörüyle başladığını vurguladı.

“Bugün Gazze şeridinde meydana gelen korkunç olaylar, kaçacak, bombardımanlardan gizlenecek hiçbir yeri olmayan, tamamen suçsuz yüzbinlerce insanın ayrım gözetilmeksizin yok edilmesi hiçbir şekilde haklı gösterilemez. Kana bulanmış çocukları, ölen çocukları, kadınların, ihtiyarların nasıl acı çektiğini, sağlık personelinin nasıl öldüğünü izlerken elbette yumruklarımızı sıkıyoruz, gözlerimizden yaşlar yuvarlanıyor. Başka türlü anlatılamaz.”

"ABD'nin Çöküşü Hızlandıkça Saldırganlaşıyor"

Rus lider ABD’nin çöküşü hızlandıkça saldırganlaştığını kaydetti. “Bu ölümcül kaosu kimin örgütlediğini, kimin işine yaradığını açık seçik bilmeliyiz” dedi.

“ABD’nin bugünkü yönetici elitleri ve onların uyduları, küresel istikrarsızlığın başlıca yararlanıcılarıdır. Kan rantlarını bundan çıkarıyorlar. Bunların stratejisi de aynı şekilde aşikârdır. Küresel bir süpergüç olarak ABD zayıflıyor, mevzilerini kaybediyor. Ama Birleşik Devletler bunu kabul etmek istemiyor, tersine uşak rolünü hayata geçirmek istemeyen egemen ve bağımsız devletleri dizginlemeyi ve istikrarsızlaştırmayı hedefliyorlar.”

Daha adil, çok kutuplu, bütün ülkelerin ve uygarlıkların eşit olduğu Yeni Dünya’nın öncü ülkelerinden olduklarını ifade eden Putin, ABD emperyalizmle sahada silahla çarpıştıklarını da vurguladı.

“Filistinlilerin trajedilerinin arkasında, en genelde Yakındoğu’daki katliamların arkasında, Ukrayna’daki çatışmanın arkasında, dünyadaki pek çok çatışmanın, Afganistan’da, Irak’ta, Suriye’de ve diğer ülkelerdekilerin arkasında ABD’nin yönetici elitleri ve onların uyduları var.”

"Yeni Dünya Filistin'in Özgürleşmesiyle Yükselecek"

Ve Yeni Dünya’nın Filistin’in özgürleşmesiyle yükseleceğine dikkat çekti Rusya Devlet Başkanı. İki devletli çözüm olmadan barışın olmayacağını belirtti. Ancak ABD ve vekillerinin bunu istemediğinin altını çizdi.

"Kutsal topraklarda kalıcı bir barışa ihtiyaçları yok, onların Yakındoğu’da devamlı bir kaosa ihtiyaçları var. Çatışmanın çözümünün anahtarı egemen, bağımsız bir Filistin devletinin, eksiksiz bir Filistin devletinin yaratılmasıdır. Ama doğruyu ve adaleti gerçekten savunanlar, batının teşvik ettiği kötülük ve baskıyla, ırkçılık ve neonazizmle mücadele edenler şimdi cephede. Rusya’nın kaderinin, bütün dünyanın kaderinin, bu kapsamda Filistin halkının geleceğinin de tayin edildiği yerde olmaktır."

Putin, Dağıstan Mahaçkale havalimanında yaşananlara da değindi. Tel Aviv’den gelen uçağı hedef alınmasının ABD’nin kaos planlarının parçası olduğunu, sosyal ağlar üzerinden de tertiplendiğini, Ukrayna topraklarından ve batılı istihbarat servislerinin casusları eliyle yapıldığını açıkladı. Dağıstanlılara, “Tatlara ve onların ailelerine saldırmaya çalışarak Filistin’e yardım edilebilir mi? Tatlar, yeri gelmişken, Dağıstan’da adı olan bir millettir. Filistin’e yardım ancak bu trajedilerin arkasındakilerle mücadele edilerek yapılabilir” diye seslendi.