Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'ye geliyor! Rusya Dışişleri Bakanlığı duyurdu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da haftalık basın toplantısı düzenledi. Sözcü Zaharova, toplantıda, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un programı hakkında da bilgi verdi.

Zaharova, Bakan Sergey Lavrov'un Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Zaharova, "Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanının davetiyle Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere 1-2 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek. Lavrov'un Türk mevkidaşıyla da görüşmesi planlanıyor." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında yapılacak görüşmeye ilişkin detayları da aktardı. Zaharova, mevkidaşların görüşmesinde, Türkiye ve Rusya arasında enerji, güvenlik, bankacılık ve turizm alanlardaki işbirliği, Ukrayna, Güney Kafkasya ve Filistin'deki durum, Suriye ve Libya meseleleri de dahil bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağını aktardı.