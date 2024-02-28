2024 Paris Olimpiyatları tehlikede mi? Güvenlik bilgilerinin bulunduğu USB bellek çalındı!

26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında Paris'te düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları ile ilgili ilginç bir durum yaşandı. Olimpiyatlarla ilgili güvenlik bilgilerini içeren USB belleğin bulunduğu çanta kayboldu. Fransa'da, bu durumun güvenlik zafiyeti oluşturup oluşturmayacağı tartışılıyor.

2024 Paris Olimpiyatları tehlikede mi? Güvenlik bilgilerinin bulunduğu USB bellek çalındı!
Editör: Yasin Kerim Aşan

Fransa'nın başkenti Paris'te, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na doğru geri sayım sürerken akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

Fransız kanal BFMTV'de yer alan habere göre, Paris Belediyesi'nde çalışan bir kişinin çantası Paris'te Kuzey Garı'nda bir trende çalındı. Çalınan çantanın içinde, birinde 2024 Paris Olimpiyatları'na ilişkin güvenlik planlarının yer aldığı 2 USB bellek ve iş bilgisayarının olduğu belirtildi.

Trenden indiği sırada çantasının çalındığını fark eden belediye çalışanı, şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2024 PARİS OLİMPİYATLARI TEHLİKEDE Mİ?

Fransa basını, bu durumun 2024 Paris Olimpiyatları için güvenlik zafiyeti oluşturup oluşturmayacağı konusunu gündeme taşıdı.

Paris Belediyesine bağlı 2 bin kadar belediye polisinin, Olimpiyatlar süresince görev alması bekleniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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