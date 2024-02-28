VAR kayıtları MHK'de istifa getirdi! VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa görevi bıraktı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürerken hakemlerle ilgili tarışmalar bitmek bilmiyor. Süper Lig'de son hafta oynanan müsabakalardaki tartışmaları pozisyonlar uzun süre spor kamuoyuna meşgul etmişti.

Trendyol Süper Lig'de son iki haftadır VAR kayıtlarının açıklanması da tartışmaların artmasına neden oldu. 27. hafta karşılaşmalarının sona ermesiyle dün akşam açıklanan VAR kayıtlarının ardından Merkez Hakem Kurulunda (MHK) şok bir istifa geldi.

VAR'DAN SORUMLU TOLGA ÖZKALFA GÖREVİNİ BIRAKTI!

VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili, Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu Üyesi Tolga Özkalfa görevinden istifa etti. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.

TFF'nin açıklamasında, "VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili, Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu Üyesi Tolga Özkalfa görevinden istifa etmiştir. Tolga Özkalfa'ya teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Tolga Özkalfa'nın yerine VAR'dan sorumlu MHK Üyeliği görevine Dr. Cem Satman'ın getirildiği duyuruldu. Cem Satman'a yeni görevinde başarılar dilendi.

CEM SATMAN KİMDİR?

1976 yılında Ankara'da doğan Cem Satman Ankara Demirspor altyapısında futbol oynamıştır. Ankara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Lisans, yine Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde Eğitim Psikolojisi alanında Yüksek Lisans ve Doktora, İngiltere'de de dil eğitimi, öğrenimi görmüştür.

14 yıldır Beden Eğitimi Öğretmenliği yapan Dr. Cem Satman, Süper Lig ve FIFA Yardımcı Hakemliği görevleri yapmıştır. Futbol hakemliği, eğitim ve eğitim psikolojisi alanlarında çevirilerini ve yazarlığını yaptığı eserleri ve bilimsel makaleleri olan Dr. Cem Satman, TFF bünyesinde de görev yapan UEFA Fitness Direktörü Werner Helsen'in fitness ekibinde de yer almaktadır. Satman evli ve bir çocuk babasıdır.