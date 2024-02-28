Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na veda etti!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının heyecanı yaşanıyor. İlk çeyrek final maçında, MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe, Ankara'da Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi.

MKE Ankaragücü karşılaşmayı 10. dakikada Morutan, 33. dakikada Chatzigovanis ve 87. dakikada Garry Rodrigues ile bulduğu gollerle 3-0 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı. Bu sonucun ardından, kupanın son şampiyonu Fenerbahçe ise kupaya çeyrek finalde veda etti.

FENERBAHÇE'NİN SERİSİ SONA ERDİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü'ne kaybeden Fenerbahçe, 17 resmi maç sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, bu sezonki son yenilgisini UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 30 Kasım'daki Nordsjaelland karşısında 6-1'lik skorla yaşamıştı.

Sarı-lacivertliler, ayrıca 12 resmi maç sonra gol sevinci yaşayamadı. Fenerbahçe, son olarak Galatasaray'la 24 Aralık'ta oynadığı lig maçında sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmış ve rakip fileleri havalandıramamıştı.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN EMRE BELÖZOĞLU'NA TEPKİ

Eryaman Stadı'nda Fenerbahçe tribününde bulunan taraftarlar, MKE Ankaragücü'nün başında yer alan, eski futbolcuları ve teknik direktörleri Emre Belözoğlu'na küfürlü tezahüratta bulundu.

Emre Belözoğlu da kendine küfür eden Fenerbahçe tribünlerine uzun bir süre bakıp kafa sallayarak tepkisini gösterdi. Belözoğlu maçtan sonra direkt soyunma odasına gitti.

MKE ANKARAGÜCÜ ÜST ÜSTE 2. KEZ YARI FİNALDE

MKE Ankaragücü, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Geçen sezon yarı finale çıkan ve bunu 23 yıl sonra başaran başkent ekibi, bu sezon da yarı finale kalmayı başardı.

MKE ANKARAGÜCÜ KÖTÜ GİDİŞATI DURDURDU

MKE Ankaragücü, kupadaki Fenerbahçe galibiyetiyle büyük moral kazandı. Ankara temsilcisi, Trendyol Süper Lig'deki son 5 maçını kazanamamıştı.

Ligde düşme hattının sadece 1 puan önünde bulunan sarı-lacivertliler, kupada Fenerbahçe'yi yenerek kötü gidişata da dur demiş oldu.

"FENERBAHÇE'NİN NASIL FUTBOL OYNADIĞINI HERKES GÖRECEK"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tur atlamak için Ankara'ya geldiklerini ancak bunu başaramadıklarını belirten İsmail Kartal, şunları söyledi:

- Maçın başında Cengiz'in pozisyonu vardı. Gol olsaydı o moralle çok daha iyi bir Fenerbahçe olurdu. Oyun da elimize geçerdi. İstediğimiz gibi mücadele edemedik, rakip daha yüksek motivasyonluydu. Fenerbahçe olarak kendi oyunumuzdan uzak, hiç beklemediğimiz bir oyunla kaybettik. Maçtan sonra oyuncularla toplantı yaptık, nedenlerini niçinlerini irdeleyeceğiz. Bu hepimize ders oldu. Ders çıkarmalıyız. Ankaragücü'nü de tebrik ederim.

Takımına çok güvendiğini dile getiren Kartal, "Bugünkü maçtan ders çıkardık. Hatay maçına en iyi şekilde dersi çıkaracağız. Hatay maçıyla Fenerbahçe'nin nasıl futbol oynadığını herkes görecek. Allah'ın izniyle sezon sonu yüzde yüz şampiyon olacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe taraftarlarının Emre Belözoğlu'na gösterdiği tepkinin sorulması üzerine Kartal, "Bir şey söylemem doğru değil. Bazı şeyler olmuştur çok da duymadım ne olduğunu. Sonuçta Emre Belözoğlu bugün iyi bir maç çıkardı, kendisini tebrik ederim." diyerek sözlerini tamamladı.