Rusya faşizme karşı zaferini kutluyor

Rusya bugün Zafer Günü’nü kutluyor. Sovyetler Birliği’nin faşizme karşı zaferinin 79. yıl dönümü nedeniyle Kızıl Meydan’da askeri geçit töreni düzenleniyor. Törene Ukrayna’da savaşan birlikler de katılıyor.

Rusya faşizme karşı zaferini kutluyor
Editör: Haber Merkezi
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Rusya faşizme karşı zaferini kutluyor. Rusya'da Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyasını mağlup etmesinin 79. yıl dönümü dolayısıyla askeri törenler düzenleniyor.

Rusya faşizme karşı zaferini kutluyor - Resim : 1

Kızıl Meydan'da gerçekleştirilen törene Ukrayna da savaşan birlikler de katıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de törende konuşma yaptı.

Rusya faşizme karşı zaferini kutluyor - Resim : 2

Putin, Sovyetler Birliği’nin 3 yıl boyunca Nazizm ile tek başına savaştığını ve bu süre zarfında Avrupa’nın Hitler'e çalıştığını söyledi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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