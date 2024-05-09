Rusya faşizme karşı zaferini kutluyor. Rusya'da Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyasını mağlup etmesinin 79. yıl dönümü dolayısıyla askeri törenler düzenleniyor.

Kızıl Meydan'da gerçekleştirilen törene Ukrayna da savaşan birlikler de katıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de törende konuşma yaptı.

Putin, Sovyetler Birliği’nin 3 yıl boyunca Nazizm ile tek başına savaştığını ve bu süre zarfında Avrupa’nın Hitler'e çalıştığını söyledi.