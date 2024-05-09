ABD, İsrail'e silah göndermeyi durduracak mı? Başkan Joe Biden'dan açıklama geldi

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail kapsamlı bir saldırıyla Refah'a girerse bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını söyledi. Biden ayrıca, ABD'nin İsrail'e gönderdiği 900 kiloluk bombaların Gazze'de sivillerin öldürülmesinde kullanıldığını kabul etti.

ABD, İsrail'e silah göndermeyi durduracak mı? Başkan Joe Biden'dan açıklama geldi
Editör: Yasin Kerim Aşan

ABD Başkanı Joe Biden, hem Gazze'deki duruma hem de İsrail'in Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı başlatması durumunda ABD'nin tavrına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

GÖNDERİLEN BOMBALARLA SİVİLLERİN ÖLDÜRÜLÜĞÜNÜ KABUL ETTİ

ABD Başkanı Joe Biden, yönetiminin geçen hafta yaklaşık 900 kiloluk bombaların İsrail'e sevkiyatını durdurmasına ilişkin önemli bir itirafta bulundu. Biden, "Gazze'deki siviller bu bombaların sonucunda ve İsrail'in sivil yerleşim merkezlerine girdiği diğer şekillerde öldürüldü." yorumunu yaparak Amerikan üretimi bombaların Gazze'de Filistinli sivillerin öldürülmesinde kullanıldığını kabul etmiş oldu.

ABD, İSRAİL'E SİLAH GÖNDERMEYİ DURDURACAK MI?

Başkan Joe Biden, açıklamalarında, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısına girişmemesi konusunda uyarıda bulunduklarını hatırlattı. Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile son görüşmesinde de bu konuyu açıkça dile getirdiğini kaydetti.

Joe Biden, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz kapsamlı bir saldırıyla girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim." diye konuştu.

İsrail'in güvenliğini sağlama taahhütlerine halen bağlı olduklarının altını çizen Biden, bununla birlikte İsrail'in sivil yerleşim bölgelerinde kullandığı bazı silahları, bombaları ve top mermilerini göndermeyi durduracaklarını vurguladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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