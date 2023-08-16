Rusya içerisinde askeri varlık olduğu söylenen tahıl silolarını vurdu! Ukrayna çıldırdı

Rusya, Ukrayna’nın Tuna Nehri üzerindeki liman kenti Reni’de tahıl silolarına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdı.

UKRAYNA'DAN KIŞKIRTICI AÇIKLAMA GELDİ



Rusya, Tahıl Anlaşması’ndan çekilmesinin ardından Ukrayna’ya yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarına devam ediyor. Odessa Valisi Oleh Kiper bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rus teröristler dün gece Odessa bölgesine İHA’larla 2 kez saldırdı" diyerek ana hedefin bölgenin güneyindeki liman ve tahıl altyapısı olduğunu sözlerine ekledi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ise dronların Reni limanını hedef aldığını belirtirken, saldırılarda herhangi bir can kaybının olmadığını açıkladı. Limandaki çalışmaların saldırı sonrasında aksamadan devam ettiği öğrenildi.



Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, güneydeki Odessa ve Mykolaiv bölgeleri üzerinde 13 İHA’nın imha edildiği duyuruldu.



RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI KIZIŞIYOR



Birleşmiş Milletler ve Türkiye’nin girişimiyle 22 Temmuz 2022 tarihinde Rusya ve Ukrayna arasında Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması imzalanmıştı. İlk olarak 120 günlüğüne imzalanan anlaşma daha sonra 3 kez uzatılmıştı. Rusya, 17 Temmuz 2023 tarihinde sona eren anlaşmayı kendi gıda ürünlerinin satışı önündeki engellerin kaldırılmadığı gerekçesiyle uzatmama kararı almıştı. Ukrayna’nın da tahıl ihraç etmesini engellemek isteyen Rusya, güç kullanımını artırarak tahıl ihracatı için önemli bir yol olan Tuna Nehri çevresindeki Ukrayna limanlarını hedef almaya devam ediyor.