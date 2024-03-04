Rusya ile Almanya arasında büyük kriz!

Alman subaylarının Kırım’ı Rus anakarasına bağlayan Kerç Köprüsü'ne uzun menzilli füze sistemiyle saldırma planı yaptığı ses kayıtlarının yankıları sürüyor.

ALMANLARIN RUSYA'YA SALDIRI PLANLARI ORTAYA ÇIKTI

RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan'ın yayınladığı 38 dakikalık ses kaydında Alman komutanlar Almanya'nın Ukrayna'ya 50 kadar Taurus uzun menzilli füze göndereceği konuşuluyor. Alman Hava Kuvvetleri'nin Rusya ile çatışmaya doğrudan müdahil görünmeden Ukraynalılara hedefleme bilgisi sağlamasının yollarını tartışıyorlar.

Ayrıca ses kayıtlarında Alman subaylar, “planlamada yardım için İngiltere'ye başvurulmasını” öneriyor.

SERGEY LAVROV SIZINTIYI YORUMLADI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, sızıntı nedeniyle ortaya çıkan planı NATO'nun "suratına patlayan yumurta" olarak niteledi. Lavrov, Alman subayların aralarında doğrudan müdahaleden bahsettiklerini çok iyi bildiklerini fakat bunu gizlemeye çalıştıklarını belirtti. Rus Dışişleri Bakanı, Batı ittifakının hâlihazırda Ukrayna'da faaliyet gösterdiğinin altını çizdi.

MEDMEDEV'DEN 2. DÜNYA SAVAŞI GÖNDERMESİ

Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev'in tepkisi ise çok daha sert oldu. Medvedev sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Almanların "bir kez daha Rusya'nın baş düşmanı haline geldiğini" söyledi. Medvedev, “anavatanımıza ve halkımıza zarar vermek için seçtikleri hedeflere ve yöntemlere bir bakın." diyerek açıklamasını II. Dünya Savaşı döneminden kalma "Faşistlere Ölüm!" sloganıyla bitirdi.

BAŞKA SIZINTILAR OLMASINDAN KORKULUYOR

Sızan ses kaydı Almanya'nın da gündemine oturdu. Alman basını, Alman Savunma Bakanlığının, subayların ifşa olan konuşmalarının ardından birçok bilginin sızmış olabileceğinden endişe duyduğunu aktardı.