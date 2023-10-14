Rusya İsrail'in Gazze'yi İşgaline Karşı! Hamas ile Görüşmelerin Devam Ettiği Açıklandı

Rusya'dan yapılan açıklamada Hamas ile görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'yi işgal etmesine karşı olduklarını da belirtti.

Rusya İsrail'in Gazze'yi İşgaline Karşı! Hamas ile Görüşmelerin Devam Ettiği Açıklandı
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'a, bugünkü basın toplantısında, İsrail’in Gazze’ye kara harekatının işgale yol açabileceği yönündeki bir soru yöneltildi. Bogdanov soruya,  “İşgale karşıyız. Prensipte, barış ve güvenlik temelinin, barış karşılığında toprak olduğuna dair BM Güvenlik Konseyi kararı var. Yani İsrail’in işgal edilen Arap topraklarından çıkışına karşılık normalleşme” şeklinde yanıt verdi. Rusya’nın çatışan tüm taraflarla iletişim içinde olduğunu söyleyen Rus diplomat, doğrudan Hamas yönetimiyle de iletişim halinde olduklarını belirterek, “Sorunu çözmek lazım. İletişiminiz yoksa, bilgi yoksa sorunu nasıl çözersiniz? Önemli olan çabalarımızın istenen sonuç vermesi. Rusya’nın amacı, sadece bölgede şiddete son verilmesi değil, aynı zamanda esirlerin serbest bırakılması dahil, kötü durumda kalan herkesin kurtarılması” ifadesini kullandı.

Rusya'dan Filistin AçıklamasıRusya'dan Filistin AçıklamasıDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

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