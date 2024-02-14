Rusya: İsrail'in Refah kentine saldırı düzenleme planından endişeliyiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'in Refah kentine saldırı düzenleme planından endişe duyduklarını belirterek, "Bu tehlikeli senaryonun hayata geçirilmesi, feci olan insani durumun daha da kötüleşmesine yol açacak." dedi.

Rusya: İsrail'in Refah kentine saldırı düzenleme planından endişeliyiz

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.

AA muhabirinin, "İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarına rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara ve Filistinlileri öldürmeye devam etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Zaharova, "Ülkemiz, uzun yıllardır çözüm sağlayacak uluslararası yükümlülüklerinin tüm taraflarca yerine getirilmesi çağrısında bulundu. Bu nedenle çözüm sürecinin uluslararası hukuki bileşenine odaklanıyoruz." şeklinde konuştu.

İsrail'in, 1,4 milyon Gazzelinin sığındığı Refah kentine yönelik saldırı planına değinen Zaharova, şöyle devam etti:

"İsrail tarafının, Refah kentine yönelik operasyonu genişletme planları ile ilgili açıklamalarından endişeliyiz. Bu tehlikeli senaryonun hayata geçirilmesi, feci olan insani durumun daha da kötüleşmesine yol açacak. Çatışmalardan kaçan bir milyondan fazla Gazze Şeridi sakini bu senaryonun merkezinde olacak. Akan kanı durdurmak ve bölge halkına insani yardımın sağlanması amacıyla kanallar oluşturulması için uygun koşulları sağlamak ortak görevimizdir."

Zaharova, Filistinliler ve İsrailliler arasında siyasi diyaloğun yeniden başlatılması, 1967'deki sınırlar içinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: TRT Haber

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