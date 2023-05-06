Rus askerler Neonazi esaretinden kurtarıldı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Ukrayna'nın esir aldığı 3 Rus askerin salıverildiği bildirildi.

Serbest bırakılan askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik yardımın sağlandığına işaret edilen açıklama, bu askerlerin tedavi için Rusya Savunma Bakanlığının sağlık kurumlarına götürüleceği kaydedildi.

Esir takası kapsamında Rusya'da Azov taburuna mensup olduğu belirtilen 45 askeri serbest bıraktı.