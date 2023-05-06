Rus askerler Neonazi esaretinden kurtarıldı
Rusya'nın Ukrayna'da esir olan 3 askeri kurtarılarak Rusya'ya getirildi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kurtarılan esir askerlerin tedavi için sağlık kuruluşlarına götürüldüğü belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Ukrayna'nın esir aldığı 3 Rus askerin salıverildiği bildirildi.
Serbest bırakılan askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik yardımın sağlandığına işaret edilen açıklama, bu askerlerin tedavi için Rusya Savunma Bakanlığının sağlık kurumlarına götürüleceği kaydedildi.
Esir takası kapsamında Rusya'da Azov taburuna mensup olduğu belirtilen 45 askeri serbest bıraktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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