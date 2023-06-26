Rusya'da tedbirler kaldırıldı
Wagner'in isyanı sonrası Rusya'nın bazı bölgelerinde uygulanan tedbirlerin kaldırıldığı açıklandı. Açıklamayı Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin yaptı.
Wagner'in Rusya'daki isyanı sonrası, ülkenin bazı bölgelerinde terörle mücadele operasyon durumu kapsamında tedbirler uygulanmaya başlamıştı.
Wagner ordusunun geri çekilmesi ve Rusya'nın birçok noktada kontrolü sağlamasının ardından uygulanan tedbirler kaldırılıyor.
Konuyla ilgili Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'den açıklama geldi. Sobyanin, başkentte 24 Haziran'da Wagner'in Rus hükümetine isyanı sebebiyle devreye konulan terörle mücadele operasyon durumu kapsamındaki tedbirlerin kaldırıldığını duyurdu.
Sobyanin, ayrıca gelişmeler sebebiyle iptal edilen mezuniyet töreninin de 1 Temmuz'da yapılacağını belirtti.
Rusya Terörle Mücadele Komitesinden yapılan açıklamada da Moskova bölgesinde alınan tedbirlerin kaldırıldığı kaydedildi.
Diğer yandan, Rusya'nın Voronej bölgesinde de terörle mücadele operasyon durumunun iptal edildiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı