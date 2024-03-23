Rusya'daki terör saldırısı sonrası başlayan yangın kontrol altına alındı

Russian Today'in aktardığına göre, Crocus'ta terör saldırısı gerçekleştiren teröristlerin molotof kokteyli atmasıyla başlayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Acil Durumlar Bakanlığı medyaya yaptığı son açıklamada, itfaiye ekiplerinin kalan alevleri söndürmek için çalıştığı belirtildi. Kundaklama, Moskova'nın batısındaki Krasnogorsk kentinde en az 40 kişinin ölümüne ve 140'tan fazla kişinin yaralanmasına neden olan ve kimliği belirlenemeyen failler tarafından gerçekleştirilen saldırının bir parçasıydı. Konser salonu önemli bir eğlence mekânıdır ve teröristler saldırdığında popüler bir rock grubunun performansına ev sahipliği yapmak üzereydi.

Bakanlık, yedi katlı binanın yaklaşık 13.000 metrekaresinin yangından etkilendiğini belirtti. Bu rakamın toplam alanın üçte birine denk geldiği aktarıldı.

Havadan söndürme çalışmalarının yapıldığı binaya helikopterler yaklaşık 160 ton su bıraktı.