Moskova'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin fotoğrafları ortaya çıktı

Rusya'nın Başkenti Moskova'da terör saldırısı gerçekleşti. Rus basınında çıkan bazı bilgilerde saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği iddia edildi. Saldırganlara ait olduğu öne sürülen fotoğraflar yayınlandı. RIA Novotsi'nin elde ettiği fotoğraflara göre saldırganların beyaz bir araçla hareket ettiği belirlendi.

DEAŞ TELEGRAM KANALINDAN SALDIRIYI ÜSTELENEN AÇIKLAMA YAYINLADI

Terör örgütü DEAŞ, saldırıyı üstlendikleri bir açıklama yayınladı. Edinilen bilgiye göre Rusya, Dağıstan, Çeçenistan ve başka birçok noktada DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenledi. Saldırının bu operasyonlar sonrası gerçekleşmesi sonrası bir yanıt niteliği taşıdığı öne sürüldü.

DEAŞ'ın saldırıyı üstlendiği paylaşımı

TERÖRİSTLER BEYAZ ARAÇLA HAREKET ETTİ

Saldırganlara ait fotoğraflar ortaya çıkarken dikkat çeken ayrıntı, RIA Novotsi'nin elde ettiği fotoğrafla ortaya çıktı. Teröristlerin olay yerine beyaz bir araçla geldiği görüntüler, Rus basını tarafından paylaşıldı. Öte yandan, RIA Novotsi, saldırganlardan bazılarının bu araçla kaçtığı iddiasını gündeme taşıdı.

Saldırganların kullandığı araç