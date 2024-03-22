Moskova'da bir konser salonuna silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonuna silahlı saldırı gerçekleştiği bildirildi. Saldırıda çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

Moskova'da bir konser salonuna silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Moskova'da bir konser salonuna silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Editör: Uğur Çam
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Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonuna silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda, ölenlerin ve çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

Moskova'nın "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda, en az 3 kişi oldukları belirtilen silahlı kişiler etrafa ateş açtı.

Rus Federal Güvenlik Servisi saldırıya ilişkin ilk verilere göre konser salonuna düzenlenen terör saldırısında 40 kişinin öldüğünü ve  100'den fazla kişinin  yaralandığını duyurdu.

Beyaz Saray, Moskova'daki saldırıya ilişkin: "Saldırılara şu an için Ukrayna’nın karıştığına dair bir delil yok." açıklamasında bulundu.

Konser salonunun yer aldığı binada yangın da çıkarken olay yerine çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği bildirildi.

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