Rusya Today Muhabiri ve Profesör Apollinariya Avrutina Rusya'dan son dakika gelişmelerini aktardı.

Ulusal Kanal'a Moskova'dan canlı bağlanan Rusya Today Muhabiri Donald Courter şöyle aktardı:

" Yetkililerin açıklaması şu şekilde; bu bir terör saldırısı araştırmalarımızı buna göre sürdürüyoruz. Ancak bunun arkasında kimin olduğunu tam anlamıyla bilememekle birlikte ABD'nin daha önce vatandaşlarını olası terör saldırılarına karşı uyarması şüphe uyandırıcıdır."

Profesör Apollinariya Avrutina: " Rus halkı şu anda kan toplayabilmek için seferber oluyor. Ukrayna kanallarında şu anda bayram havası var" açıklamalarında bulundu.