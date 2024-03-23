Rusya Today Muhabiri ve Profesör Apollinariya Avrutina Rusya'dan son dakika gelişmelerini aktardı!
Rusya Today Muhabiri ve Profesör Apollinariya Avrutina Rusya'dan son dakika gelişmelerini aktardı.
Ulusal Kanal'a Moskova'dan canlı bağlanan Rusya Today Muhabiri Donald Courter şöyle aktardı:
" Yetkililerin açıklaması şu şekilde; bu bir terör saldırısı araştırmalarımızı buna göre sürdürüyoruz. Ancak bunun arkasında kimin olduğunu tam anlamıyla bilememekle birlikte ABD'nin daha önce vatandaşlarını olası terör saldırılarına karşı uyarması şüphe uyandırıcıdır."
Profesör Apollinariya Avrutina: " Rus halkı şu anda kan toplayabilmek için seferber oluyor. Ukrayna kanallarında şu anda bayram havası var" açıklamalarında bulundu.