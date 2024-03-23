Rusya Today Muhabiri ve Profesör Apollinariya Avrutina Rusya'dan son dakika gelişmelerini aktardı!

Rusya Today Muhabiri ve Profesör Apollinariya Avrutina Rusya'dan son dakika gelişmelerini aktardı.

Rusya Today Muhabiri ve Profesör Apollinariya Avrutina Rusya'dan son dakika gelişmelerini aktardı!
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:

Ulusal Kanal'a Moskova'dan canlı bağlanan Rusya Today Muhabiri Donald Courter şöyle aktardı:

" Yetkililerin açıklaması şu şekilde; bu bir terör saldırısı araştırmalarımızı buna göre sürdürüyoruz. Ancak bunun arkasında kimin olduğunu tam anlamıyla bilememekle birlikte ABD'nin daha önce vatandaşlarını olası terör saldırılarına karşı uyarması şüphe uyandırıcıdır."

Profesör Apollinariya Avrutina: " Rus halkı şu anda kan toplayabilmek için seferber oluyor. Ukrayna kanallarında şu anda bayram havası var" açıklamalarında bulundu.

Moskova saldırısı sonrası Doğu Perinçek canlı yayında açıklama yapıyor!Moskova saldırısı sonrası Doğu Perinçek canlı yayında açıklama yapıyor!Yurt
# moskova # saldırı # açıklama
Çok Okunanlar
Rusya'dan emsal LGBT kararı! Terör örgütü listesine eklendi
Rusya'dan emsal LGBT kararı! Terör örgütü listesine eklendi
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Bahar Öztan'dan acı haber
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Bahar Öztan'dan acı haber
Moskova'da bir konser salonuna silahlı saldırı!
Moskova'da bir konser salonuna silahlı saldırı!
22 Mart 2023 Resmi Gazete kararları
22 Mart 2023 Resmi Gazete kararları
Doğu Perinçek Moskova'daki saldırıya ilişkin: " Rusya’ya saldırı Türkiye’ye saldırıdır!"
Doğu Perinçek Moskova'daki saldırıya ilişkin: " Rusya’ya saldırı Türkiye’ye saldırıdır!"
Öne Çıkanlar Rusya'da silahlı saldırı! Moskova'da kamuflajlı kişiler konser salonunu bastı | ULUSAL HABER Rusya'da silahlı saldırı! Moskova'da kamuflajlı kişiler konser salonunu bastı | ULUSAL HABER DEM Parti'nin düzenlediği nevruz etkinliğinde terör propagandası yapan kişiler gözaltına alındı! DEM Parti'nin düzenlediği nevruz etkinliğinde terör propagandası yapan kişiler gözaltına alındı!