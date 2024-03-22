Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek: "Atlantik güçleri belasını arıyor"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da katıldığı canlı yayında:

"Öncelikle sayın Devlet Başkanı Putin’e ve Rusya halkına başsağlığı diliyoruz.

Rusya’ya yapılan saldırı, Türkiye’ye yapılan saldırıdır. Rus halkına yapılan saldırı, Türk halkına yapılan saldırıdır. Onlarla dayanışma duyguları içindeyiz ve aynı cephede yer alıyoruz.

Rusya’nın Ukrayna Cephesi’nde zafere doğru ilerleyişi Atlantik Cephesi’nde büyük bir telaş yarattı. Bu telaşın sonunda Ukrayna’ya asker gönderme çabası içine girdiler Avrupa Devletleri ama bundan da önce Moskova’ya teröristlerini gönderdiler.

ATLANTİK GÜÇLERİ BELASINI ARIYOR

Bu saldırı çılgıncadır! Batı, Atlantik güçleri belasını arıyor! Her saldırının arkasında bir çaresizlik vardır. Bu saldırı da bir çaresizliğin göstergesidir. Çocuğa, konsere giden insana saldırmak çaresizliktir. Böyle Rusya’yı yıldıramazsınız. Batı, hem Filistin cephesinde kaybetmektedir hem de Rusya’ya karşı kaybetmektedirler. Tayvan Boğazı’nda Çin’e karşı zavallı durumdadırlar.

Türkiye, Suriye, Irak ve Batı Asya Cephesi’nde de PKK terör örgütü olsun ya da Batı’nın diğer kışkırttıkları olsun yenilgiye doğru gidiyorlar. Bu nedenle de çılgınlık döneme girmiştir Batı. Ama burada kesinlikle Asya’nın zaferiyle çıkılacaktır.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



"Aynı cephede yer alıyor Rusya ve Türkiye devletleri Atlantik sistemine karşı."



"Her çılgınlığın arkasında bir çaresizlik vardır. Bu saldırı bir çaresizliğin ürünü."#Canlı izlemek için -> https://t.co/eple4hLQU3 pic.twitter.com/PwecqIJBVq — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 22, 2024

RUSYA'YLA AYNI KADERİ VE GELECEĞİ PAYLAŞIYORUZ

Rusya’yla aynı kaderi ve geleceği paylaşıyoruz. Hem duygu da hem de mücadele de onlarla beraberiz. Bu saldırıya verilecek tek bir cevap var, hem terörle mücadelede hem de emperyalizmle mücadelede Türkiye, Suriye, İran, Irak ve Filistin, diğer Türk Devleri, Asya, Afrika devletlerindeki kardeşlerimizle, hep birlikte aynı cephede buluşmalıyız. Hem de her alanda birlikte mücadele etmeliyiz.

Türkiye’nin ve Rusya’nın karşı karşıya olduğu sorunlar aynıdır. Dolayısıyla vereceğimiz cevaplar da birbirimizle anlaşmalı olarak, birbirimize omuzumu yaslayarak olmalıdır.

Rusya, Türkiye, İran, Irak, Çin, Filistin, Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleri cephe cepheye olmalıdır. Her ülkenin bir de iç cephesi var. Dış cephede zafere yürüyen Rusya’ya Atlantik kuvvetleri, Amerika ve Avrupa cephede Rusya’ya cevap vermedi. Bir çılgınlık yapıp teröristlerini yolladı, bunun faturası ağır olacaktır.

Arkadaki kuvvet de çok nettir. Günler önceden kim vatandaşlarına “kalabalık yerlere girmeyin” dediyse odur. Sorumlular faturasını ödeyecektir.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



"Bildiğimiz şudur; Atlantik sistemi ile Rusya, Türkiye, Irak, İran, Çin, Filistin, Arap ülkeleri, Asya ülkeleri, Afrika ve Latin Amerika ülkeleri cephe cepheye."#Canlı izlemek için -> https://t.co/eple4hLQU3 pic.twitter.com/Xoi09QMoxh — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 22, 2024

GELECEĞE GÜVEN VE KARARLILIKLA BAKIYORUZ

Sayın Putin hepimize kuvvet vermektedir. Onlar da Türkiye’ye güvensinler. Türkiye’de Vatan Partisi gibi Türk Milleti gibi Rusya’yla dayanışma içinde olanlar vardır. O bakımdan geleceğe güven ve kararlılıkla bakıyoruz.