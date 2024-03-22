Doğu Perinçek Moskova'daki saldırıya ilişkin: " Rusya’ya saldırı Türkiye’ye saldırıdır!"

Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonuna silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda, ölenlerin ve çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

Moskova'nın "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda, en az 3 kişi oldukları belirtilen silahlı kişiler etrafa ateş açtı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonuna silahlı kişilerce düzenlenen saldırıya ilişin açıklamada bulundu:

"Önce Rusyalı kardeşlerimize başsağlığı diliyoruz ve bütün cephelerde onlarla birlikteyiz. Rusya’ya saldırı Türkiye’ye saldırıdır. Bu terör saldırısının nedeni besbelli. Rusya, Ukrayna cephesinde Atlantik güçlerine karşı zafere ilerliyor. Düşman iç cephede terör örgütlerini kullanarak Rusya’yı baskı altına almayı çabalıyor. Bu gayretler boşunadır. Bizim bölge ülkeleri olarak, Türkiye, Rusya, İran, Suriye, Irak, Filistin ve başta Çin olmak üzere bütün Asya ülkeleri olarak dayanışmamızı güçlendirmek göreviyle karşı karşıyayız. Bu Atlantik terörüne her cephede birleşerek yanıt vermek durumundayız. Bu terör, biz Asyalılara birleşin çağrısıdır. Atlantik güçlerinin Asya uygarlığının yükselişini ve Sayın Putin’in zaferini engelleme şansları yoktur."