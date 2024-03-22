Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Moskova'daki saldırıya dair açıklama!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Moskova'daki saldırıya dair açıklama!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Moskova'daki saldırıya dair açıklama!
Editör: Yağmur Biçen
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Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonuna silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda, ölenlerin ve çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

Moskova'nın "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda, en az 3 kişi oldukları belirtilen silahlı kişiler etrafa ateş açtı.

Bir kanalda canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Terör bütün dünyanın belası. Bütün ülkelerin iş birliği yapması lazım. Hiçbir ülkenin terörle iş tutmaması lazım. Hangi başlık altında olsun ister etnik, ister ideolojik terörü lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

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