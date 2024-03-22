Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Moskova'daki saldırıya dair açıklama!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Moskova'daki saldırıya dair açıklama!
Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonuna silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda, ölenlerin ve çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.
Moskova'nın "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda, en az 3 kişi oldukları belirtilen silahlı kişiler etrafa ateş açtı.
Bir kanalda canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Terör bütün dünyanın belası. Bütün ülkelerin iş birliği yapması lazım. Hiçbir ülkenin terörle iş tutmaması lazım. Hangi başlık altında olsun ister etnik, ister ideolojik terörü lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.
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