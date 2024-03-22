A Milli Futbol Takımı'nda ilk 11 belli oldu!
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Puskas Arena'da Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Macaristan - Türkiye maçında teknik direktör Vincenzo Montella'nın sahaya sürmesi beklenen 11'i de şekillendi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın ilk 11 tercihi şöyle:
Mert Günok, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Enes Ünal.
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