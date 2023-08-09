Rusya'dan KKTC'de yeni adım! Konsolosluk hizmeti verecek ofis açılacak

Rusya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile ilişkilerinde önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

TASS haber ajansının haberine göre, Rusya'nın Rusya’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Büyükelçiliği, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da Rus vatandaşlarına konsolosluk hizmeti vermeye başlayacak bir ofis açacak.

Rusya’nın GKRY Büyükelçiliğinden bir yetkili, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çok yakın bir zamanda Lefkoşa şehrinin kuzeyinde konsolosluk hizmetleri vermeye başlayacağız. Çalışmalar düzenli şekilde yapılacak." ifadelerini kullandı.

Büyükelçilik temsilcisi yaptığı açıklamada, alınan kararın, Rusya’nın Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan Rus vatandaşlarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmek için hayata geçirileceğine işaret etti ve ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa’nın uzun süredir Kıbrıs’ın kuzeyine yönelik konsolosluk hizmetleri verdiğini kaydetti.

KKTC'de yaklaşık 50 bin Rus vatandaşının yaşadığı ifade ediliyor.

KKTC'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Rusya'nın KKTC ile ilgili aldığı yeni karar hakkında KKTC'den de ilk açıklamalar geldi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gündem Kıbrıs'a konuştu. Ersin Tatar, "Konsolosluk açmak gibi bir talepleri bize olmadı. Ofis açma girişimleri vardı. İngiltere'nin de ofisi var. Rusyanın' da olması bizim için sakıncalı değildir. Burada bir çok Rus var, tabi ki bir ofis açıp bir takım işlerini sürdürmeleri normaldir. Açarlarsa iyi olur." dedi.

Tatar ayrıca, ofis açmanın Rusya'nın KKTC'yi tanıdığı anlamına gelmediğini de özellikle vurguladı.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu konu bir yıldır var. Rusya, KKTC’de yaşayan Rus vatandaşları için ofis açmak ve konsolosluk hizmetleri vermek istiyor. Bu bir ofis olacak şekilde konuşuluyor. Bu Rusya KKTC’yi tanıdı diye yorumlanmamalı." ifadelerini kullandı.