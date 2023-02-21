Rusya'dan Türkiye'ye vize kolaylığı

Rus hükümetinin onayladığı karara göre, belirli otel ve konaklama tesislerinde rezervasyon yapan 19 ülkenin vatandaşlarına vize kolaylığı sağlanacak.

Söz konusu vatandaşlara 6 aya kadar vize verilmesine karar verilirken, vize kolaylığı sağlanacak ülkeler arasında Türkiye’nin yanı sıra Çin ve Suudi Arabistan gibi ülkeler de yer alıyor.