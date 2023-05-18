Rusya'dan vize kararı

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 'Rusya-İslam Dünyası: Kazan Forum'da konuşan Bogdanov, bazı İslam ülkeleriyle vizelerin iptal edilmesi üzerinde çalışma yaptıklarını açıklama yaptı.

Bogdanov, "Aktif bir çalışma yürütülüyor. Genel olarak niyetimiz, vize rejiminden tamamen vazgeçmek. Zira bu, hem turizm hem de ticaret için çok önemli. Burada elbette İslam dünyası, hem Arap ülkeleri hem de İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olan birçok Afrika ülkesi önemli bir yere sahip" dedi.

Endonezya ve Malezya gibi Asya ülkeleriyle de bu yönde çalışma yapıldığını anlatan Bogdanov, bu doğrultuda ilerlemeye devam edeceklerini ve halihazırda kapsamlı bir çalışma yaptıklarını kaydetti.

Bogdanov, Basra Körfezi ülkelerinde bu alanda işbirliği yapıldığını da belirterek "Elbette geleneksel ortaklarımız olan Suriye, Irak ve Mısır da dahil bu bölgedeki ülkelerle de işbirliği halindeyiz. Halihazırda birçok şey yapıldı ve daha fazlasının yapılacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: https://sputniknews.com.tr/20230518/rusya-islam-dunyasindaki-bir-dizi-ulkeyle-vizelerin-iptali-konusunda-calisma-yapiyoruz-1071273527.html