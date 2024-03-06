Sel ve toprak kaymalarında 6 kişi hayatını kaybetti

Malavi Afet Yönetimi Departmanı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin Nkhotakota bölgesinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları nedeniyle 6 kişinin öldüğü duyuruldu.

Açıklamada, selden etkilenen bölgenin altyapısında ciddi hasar meydana geldiği ve bölgeye kara yolu ulaşımının sağlanamadığı bildirildi.

Yaşanan felaketten yaklaşık 14 bin kişinin etkilendiğinin kaydedildiği açıklamada, yerinden olan vatandaşların kamp alanlarına sevk edildiği belirtildi.