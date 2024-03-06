Meteoroloji uyardı: Sağanak yağışa dikkat! 6 Mart hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege’nin yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas, Giresun, Trabzon, Rize, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Yağışların; Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas, Giresun, Trabzon, Rize, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgârın; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimler ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

6 MART HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu KOCAELİ °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KONYA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı SİVAS °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve bölge genelinin yağmurlu, iç ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı DÜZCE °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu SİNOP °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu ZONGULDAK °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Doğu Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C

Çok bulutlu, öğleden itibaren aralıklı yağmurlu

Çok bulutlu, öğleden itibaren aralıklı yağmurlu SAMSUN °C, 12°C

Çok bulutlu, öğleden itibaren aralıklı yağmurlu

Çok bulutlu, öğleden itibaren aralıklı yağmurlu TOKAT °C, 12°C

Çok bulutlu, öğleden itibaren aralıklı yağmurlu

Çok bulutlu, öğleden itibaren aralıklı yağmurlu TRABZON °C, 14°C

Çok bulutlu, öğleden itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, bölgenin doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı KARS °C, 5°C

Çok bulutlu, öğleden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı

Çok bulutlu, öğleden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı MALATYA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı VAN °C, 8°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile öğleden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.