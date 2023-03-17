Şi ve Putin arasında kritik görüşme: Çin ve Rusya arasında stratejik işbirliğini görüşecekler

Euronews'in haberine göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, önümüzdeki hafta başı Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Ukrayna'da operasyonların devam ettiği bir dönemde yapılacak ziyaret, Pekin'den Moskova'ya 'güçlü bir destek' olarak yorumlanıyor.

Kremlin'den yapılan açıklamada Şi Cinping ile Vladimir Putin'in ziyaret esnasında iki ülke arasındaki stratejik işbirliği olanaklarını ele alacakları belirtildi.

Açıklamada Şi Cinping'in Putin'in daveti üzerine Rusya'ya 20-22 Mart tarihlerinde bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Ayrıca iki ülke arasında mevcut işbirliğini derinleştiren bir dizi anlaşmanın imzalancağı ifade edildi.